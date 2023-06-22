Мэр Собянин: За два года общий доход в творческих отраслях Москвы увеличился на 20%

18:40

Рост общего дохода в творческих отраслях в Москве за последние два года составил 20%, заявил глава столицы Сергей Собянин. По словам мэра, творческий бизнес стал - мощным драйвером развития экономики мегаполиса. «В нем задействованы больше миллиона человек. За последние два года общий доход в творческих отраслях Москвы увеличился на 20% и составил порядка 4 трлн руб.», - написал градоначальник у себя в Telegram-канале.

По данным главы города, с 2020 года творческому бизнесу помогает специально созданное Агентство креативных индустрий (АКИ). В числе его проектов - программа «Арт Фабрика», помогающая переосмыслить городскую среду с помощью современного искусства, резиденция «Фабрика музыки» ставшая продолжением проекта «Академия звука», открывающего новые имена. А на ярмарке искусства «Арт Москва» финалисты городской программы «Арт.Практикум», открытой для продвижения молодых перспективных художников, реализовали свои работы на примерно 2 млн руб.

Как отмечает градоначальник, в 2022 году АКИ устроило собственное выставочное пространство Created in Moscow на Российской креативной неделе и Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow. Также при поддержке АКИ проводятся Московская неделя моды, ярмарка молодого современного искусства blazar и другое.