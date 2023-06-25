Автобусные туры на курорты юга России возобновляются

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Туроператоры возобновляют автобусные туры на курорты юга России, в частности, туроператор «Мультитур» возобновит автобусные туры в Анапу, Туапсе и Крым с 29 июня. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).



«Автобусные туры туроператоров на курорты юга России возобновляются. Туроператор „Мультитур“ возобновит автобусные туры в Анапу, Туапсе и Крым с четверга, 29 июня», — говорится в сообщении.



Туроператор Fun&Sun планирует возобновить автобусные туры на российский юг на следующей неделе. «Интурист», чья программа автобусных туров должна стартовать с июля, также намерен ее реализовать без изменений, добавили в АТОР.



