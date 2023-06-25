0
0
140
НОВОСТИ

Автобусные туры на курорты юга России возобновляются

15:30 25.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Туроператоры возобновляют автобусные туры на курорты юга России, в частности, туроператор «Мультитур» возобновит автобусные туры в Анапу, Туапсе и Крым с 29 июня. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Автобусные туры туроператоров на курорты юга России возобновляются. Туроператор „Мультитур“ возобновит автобусные туры в Анапу, Туапсе и Крым с четверга, 29 июня», — говорится в сообщении.

Туроператор Fun&Sun планирует возобновить автобусные туры на российский юг на следующей неделе. «Интурист», чья программа автобусных туров должна стартовать с июля, также намерен ее реализовать без изменений, добавили в АТОР.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:10 25.06.2023
На следующей неделе Путин проведет оперативное совещание с Совбезом
0
172
15:00 25.06.2023
По предварительным опросам на выборах в Греции лидирует партия «Новая демократия»
0
197
14:31 25.06.2023
Мэр Собянин рассказал о развитии районов Печатники, Текстильщики и Южнопортовый
0
283
13:40 25.06.2023
После резкого скачка цены на авиабилеты за границу пришли в норму
0
629
12:35 25.06.2023
Украина призывает исключить РФС из ФИФА и УЕФА
0
376
12:25 25.06.2023
ЧВК «Вагнер» в штатном порядке покидают территорию Воронежской области - власти
0
409
12:18 25.06.2023
Будущие контрактники рассказали о своей мотивации отправиться в зону СВО
0
399
11:40 25.06.2023
В Липецкой области нет масштабных разрушениях дорог и мостов - власти
0
405
11:30 25.06.2023
В Белгородской области ПВО отразила атаку БПЛА
0
384
11:20 25.06.2023
Штатная работа авто- и железнодорожных вокзалов в Ростовской области восстановлена
0
382

Возврат к списку