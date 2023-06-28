КНР полностью контролирует Байдена, считает Трамп

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден находится под полным контролем Китая. Такое мнение выразил во вторник бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп.

Выступая на мероприятии в штате Нью-Гэмпшир, он указал на то, что нынешняя американская администрация не реагирует на сообщения о деятельности КНР на Кубе, связав это с якобы имевшим место получением семьей действующего президента денег от китайских компаний. «Джо Байден — скомпрометировавший себя президент, — заявил Трамп. — В Китае знают, насколько он скомпрометирован. У них есть над ним полный контроль <…>. Китай владеет Байденом».