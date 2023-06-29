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НОВОСТИ

США и ФРГ готовы поставлять Украине оружие столько, сколько потребуется — Белый дом

17:12 29.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты и Германия готовы оказывать поддержку Украине, в том числе путем продолжения поставок вооружений, столько, сколько потребуется. Об этом говорится в письменном заявлении Белого дома, которое обнародовано в четверг по итогам встречи помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и министра обороны Германии Бориса Писториуса.

«Они вновь подтвердили приверженность своих стран поддержке Украины столько, сколько потребуется, в том числе путем продолжения поставок военной помощи (оружия и военной техники — прим. ТАСС)», — говорится в документе. В нем уточняется, что переговоры Салливана и Писториуса состоялись в Вашингтоне в среду.

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