Сергей Собянин представил в МГИК подписи муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения
11:57 05.07.2023
В Московскую городскую избирательную комиссию (МГИК) представлены документы, необходимые для регистрации Сергея Собянина в качестве кандидата на пост мэра Москвы. В частности, политик представил в Мосгоризбирком нотариально заверенные подписи 115 депутатов представительных органов местного самоуправления из 115 муниципальных образований столицы, а также другие необходимые для процедуры регистрации кандидата документы. Решение МГИК по вопросу регистрации кандидата ожидается в скором времени.
Как уже сообщала «Независимая газета», голосование на выборах мэра Москвы планируется провести в течение трех дней подряд – с 8 по 10 сентября.
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