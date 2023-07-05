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НОВОСТИ

Сергей Собянин представил в МГИК подписи муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения

11:57 05.07.2023

В Московскую городскую избирательную комиссию (МГИК) представлены документы, необходимые для регистрации  Сергея Собянина в качестве кандидата на пост мэра Москвы. В частности, политик представил в Мосгоризбирком нотариально заверенные подписи 115 депутатов представительных органов местного самоуправления из 115 муниципальных образований столицы, а также другие необходимые для процедуры регистрации кандидата документы.  Решение МГИК по вопросу регистрации кандидата ожидается в скором времени.

Как уже сообщала «Независимая газета», голосование на выборах мэра Москвы планируется провести в течение трех дней подряд – с 8 по 10 сентября.

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