Сергей Собянин: Три поликлиники на северо-востоке и западе Москвы открылись после капремонта
15:54 06.07.2023
В Москве после капитального ремонта открылись три поликлиники на северо-востоке и западе мегаполиса. По словам мэра Сергея Собянина, это филиал №1 детской городской поликлиники №130 в Крылатском, филиал №2 городской поликлиники №12 в Останкине, детско-взрослая поликлиника в поселке Рублево, в которую входят филиал №1 взрослой поликлиники №195 и педиатрическое отделение детской поликлиники №130.
Всего в этих амбулаториях могут получать медицинскую помощь примерно 47 тыс. детей и взрослых. По словам столичного градоначальника, после реконструкции эти медицинские учреждения действуют по новому московскому стандарту поликлинического обслуживания. «Теперь это современные здания с продуманным расположением кабинетов и комфортными условиями для посетителей и медперсонала, удобные для маломобильных горожан, - отметил глава города у себя в Telegram-канале. - Прием ведут врачи самых востребованных специальностей. А новая техника помогла расширить диагностические возможности поликлиник, повысить качество и доступность медпомощи».
Как сообщил Собянин, что территории около амбулаторий также преобразились и стали удобными для горожан – там созданы места для отдыха, у детских поликлиник были размещены игровые зоны. Также вокруг обустроены удобные дорожки, смонтированы новые опоры освещения и энергоэффективные светильники.
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