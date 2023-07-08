Все остававшиеся в мире объявленные запасы химического оружия уничтожены — ОЗХО

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас в пятницу после сообщения о ликвидации остатков арсенала химического оружия США подтвердил, что все оставшееся в мире объявленное вооружение этого типа было уничтожено.

«Я поздравляю все государства-участники и в данном случае Соединенные Штаты Америки с этим крупным достижением для международного сообщества. Завершение уничтожения всех объявленных запасов химического оружия является важной вехой для организации. Это важнейший шаг на пути к выполнению ее миссии по окончательной ликвидации всего химического оружия», — приводятся его слова в пресс-релизе организации.