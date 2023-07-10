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НОВОСТИ

Сергей Собянин первым получил в МГИК удостоверение кандидата на пост мэра Москвы

14:38 10.07.2023

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) зарегистрировала Сергея Собянина кандидатом на должность мэра Москвы – он сможет принять участие в предстоящих осенью выборах градоначальника. Решение было принято представителями МГИК. «Предлагаю принять следующее решение - зарегистрировать кандидатом на должность мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца, опубликовать настоящее решение в наших официальных изданиях», - заявил на заседании зампредседателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут. Кроме того, на заседании были зарегистрированы доверенные лица кандидата Собянина.

Как уже сообщала «Независимая газета», выборы мэра Москвы запланированы на 8-10 сентября. Участвовать в смогут все совершеннолетние москвичи, используя при этому не только традиционные избирательные участки, но и отдавая свой голос в электронном виде.

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