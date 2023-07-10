Принц Гарри должен ответить в суде за убийство 25 афганцев 10 лет назад, считают талибы

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Принц Гарри должен предстать перед судом за убийство 25 человек во время военной службы в Афганистане в 2012–2013 годах. Такое мнение в понедельник выразил глава политического офиса движения «Талибан» (запрещено в РФ) в столице Катара — Дохе — Мохаммад Сохаил Шахин газете Arab News.

«Они [власти Великобритании] считают себя демократической страной, защитниками прав человека, — сказал Шахин. — Если их законы подразумевают защиту этих прав, тогда [принц Гарри] должен предстать перед судом. Он сам признался в убийстве 25 человек. Это преступление». Представитель талибов также подчеркнул, что убитые люди были не бойцами движения «Талибан», как их назвал принц в своих мемуарах, а «невинными мирными жителями».

Хотя принц Гарри еще 10 лет назад впервые подтвердил, что ему приходилось убивать людей во время военной службы в Афганистане, он подвергся жесткой критике после того, как недавно вернулся к этой теме в своей книге «Запасной» и назвал точное число убитых. Британские военные заявили газетам, что, раскрыв эту деталь, он нарушил негласное правило и поставил под удар и себя, и других.