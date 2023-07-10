Принц Гарри должен ответить в суде за убийство 25 афганцев 10 лет назад, считают талибы
17:12 10.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Принц Гарри должен предстать перед судом за убийство 25 человек во время военной службы в Афганистане в 2012–2013 годах. Такое мнение в понедельник выразил глава политического офиса движения «Талибан» (запрещено в РФ) в столице Катара — Дохе — Мохаммад Сохаил Шахин газете Arab News.
«Они [власти Великобритании] считают себя демократической страной, защитниками прав человека, — сказал Шахин. — Если их законы подразумевают защиту этих прав, тогда [принц Гарри] должен предстать перед судом. Он сам признался в убийстве 25 человек. Это преступление». Представитель талибов также подчеркнул, что убитые люди были не бойцами движения «Талибан», как их назвал принц в своих мемуарах, а «невинными мирными жителями».
Хотя принц Гарри еще 10 лет назад впервые подтвердил, что ему приходилось убивать людей во время военной службы в Афганистане, он подвергся жесткой критике после того, как недавно вернулся к этой теме в своей книге «Запасной» и назвал точное число убитых. Британские военные заявили газетам, что, раскрыв эту деталь, он нарушил негласное правило и поставил под удар и себя, и других.
НОВОСТИ
- 17:32 10.07.2023
- Российская промышленность стала расти быстрее — Мишустин
- 17:00 10.07.2023
- Ввоз украинской пшеницы в Польшу в 2023 году, до запрета ЕК, вырос в 600 раз — СМИ
- 16:32 10.07.2023
- Киев усилил вербовку иностранных наемников на фоне срыва мобилизации на Украине — МО РФ
- 16:12 10.07.2023
- ВС РФ уничтожили склады украинских боеприпасов у Краматорска и Николаева
- 16:00 10.07.2023
- Кремль однозначно не видит угроз финансовой стабильности РФ из-за курса рубля — Песков
- 15:32 10.07.2023
- Китай готов вместе с РФ способствовать построению стабильного мира — глава КНР
- 15:12 10.07.2023
- Эрдоган увязал вопрос одобрения заявки Швеции в НАТО с евроинтеграцией Анкары
- 14:38 10.07.2023
- Сергей Собянин первым получил в МГИК удостоверение кандидата на пост мэра Москвы
- 14:32 10.07.2023
- РФ рассчитывает получить разъяснения Турции по передаче Украине главарей «Азова» — Песков
- 14:17 10.07.2023
- В Казани на ХIV Летней Сбербанкиаде начал работу фан-парк «Сбер Экспо»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать