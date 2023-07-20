25 тыс. украинских военных уже завершили обучение или сейчас проходят его в ЕС — DPA

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Как минимум 25 тыс. украинских военнослужащих уже завершили программу обучения или проходят ее в настоящее время в странах Европейского союза (ЕС). Об этом в четверг сообщило агентство DPA.

Текущие планы подготовки Вооруженных сил Украины, как указывает агентство, предусматривают обучение 30 тыс. украинских военных на территории Евросоюза. Однако эта цель скоро будет достигнута, поскольку 25 тыс. военнослужащих уже прошли программу обучения или проходят ее в настоящее время, уточняет DPA.