0
0
74
НОВОСТИ

25 тыс. украинских военных уже завершили обучение или сейчас проходят его в ЕС — DPA

11:05 20.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Как минимум 25 тыс. украинских военнослужащих уже завершили программу обучения или проходят ее в настоящее время в странах Европейского союза (ЕС). Об этом в четверг сообщило агентство DPA.

Текущие планы подготовки Вооруженных сил Украины, как указывает агентство, предусматривают обучение 30 тыс. украинских военных на территории Евросоюза. Однако эта цель скоро будет достигнута, поскольку 25 тыс. военнослужащих уже прошли программу обучения или проходят ее в настоящее время, уточняет DPA.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 20.07.2023
США недовольны сепаратистскими высказываниями замглавы администрации Тайваня — FT
0
25
11:20 20.07.2023
Белорусские военные с бойцами ЧВК «Вагнер» отработают учебно-боевые задачи под Брестом
0
59
11:00 20.07.2023
Австралийский наемник обвинил командиров ВСУ в некомпетентности и жестоком обращении
0
99
10:32 20.07.2023
Маск признал, что не понимает ситуацию, происходящую в мировой экономике
0
156
10:20 20.07.2023
Нефтегазовая сфера перестала считаться самой престижной для россиян - опрос
0
177
10:05 20.07.2023
Запад намерен уделять больше внимания не поставкам вооружений Украине, а их ремонту - Politico
0
192
10:00 20.07.2023
РФ в январе — июне лидирует по поставкам нефти в Китай, импорт вырос на 27%
0
182
09:32 20.07.2023
Сенат США не принял поправку, обязывающую объявлять войну при применении 5-й статьи НАТО
0
257
09:20 20.07.2023
Протестующие подожгли посольство Швеции в Багдаде — Reuters
0
242
09:05 20.07.2023
Девочка-подросток погибла из-за удара украинского БПЛА на северо-западе Крыма
0
291

Возврат к списку