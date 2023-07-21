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Помощник Байдена утверждает, что Вашингтон не стремятся к смене власти в РФ

22:30 21.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Усилия вашингтонской администрации направлены на помощь Украине, а не на смену власти в России. С таким утверждением выступил в пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института. Это мероприятие проходит в Аспене (штат Колорадо).

«Тем, что происходит в России, заниматься представителям российского общества и российским политикам. Этим заниматься не нам, — констатировал он. — Как вы понимаете, не нам сидеть и строить планы смены режима в Москве. Мы ясно дали понять, что наши усилия направлены не на это. Наши усилия направлены на поддержку Украины, чтобы она могла быть как можно более успешной на поле боя».

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