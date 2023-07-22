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Журналисты пострадали в результате удара ВСУ кассетными боеприпасами, один погиб — МО РФ

16:00 22.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре журналиста «Известий» и РИА Новости получили различные ранения в результате удара ВСУ по Запорожской области с использованием кассетных боеприпасов. Журналист РИА Новости Ростислав Журавлев погиб в ходе эвакуации, состояние остальных стабильное, сообщили в Минобороны России.

«22 июля 2023 г. около 12:00 подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ „Известия“ и информационного агентства „РИА Новости“, которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области. В результате удара ВСУ кассетными боеприпасами получили ранения различной степени тяжести четыре журналиста», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что журналист РИА Новости Ростислав Журавлев во время эвакуации погиб от полученных ранений. «Состояние здоровья других журналистов средней тяжести, стабильное. Угрозы жизни нет. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — добавили в ведомстве.

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