17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты планируют кибератаки «под украинским флагом» на критическую информационную инфраструктуру России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев на встрече в Йоханнесбурге (ЮАР) с коллегами из БРИКС и еще семи стран — «друзей пятерки».

«Киберкомандование Пентагона, Агентство по национальной безопасности и Центр передового опыта НАТО по киберзащите в Таллине осуществляют планирование и направляют информационные атаки под украинским флагом на критическую информационную инфраструктуру нашей страны», — сказал Патрушев, слова которого с мероприятия в ЮАР приводит «Российская газета».

«К таким атакам активно привлекаются американскими спецслужбами украинские хакерские группировки», — добавил секретарь Совбеза.