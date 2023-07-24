Forbes опубликовал очередной список самых богатых людей мира

21:08 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основатель компании Tesla и владелец социальной сети Twitter Илон Маск поднялся на первую строчку рейтинга самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. Информация об этом приводится на сайте издания.По его данным, состояние Маска выросло на $4,2 млрд и к настоящему моменту оценивается в $240,7 млрд.

На второе место спустился президент группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, его состояние оценивается в $234,6 млрд.

За ними следуют основатель американской корпорации Amazon Джефф Безос, один из создателей корпорации Oracle («Оракл») американец Ларри Эллисон и замыкает пятерку богатейших людей планеты основатель компании Microsoft Билл Гейтс.