Forbes опубликовал очередной список самых богатых людей мира
21:08 24.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
На второе место спустился президент группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, его состояние оценивается в $234,6 млрд.За ними следуют основатель американской корпорации Amazon Джефф Безос, один из создателей корпорации Oracle («Оракл») американец Ларри Эллисон и замыкает пятерку богатейших людей планеты основатель компании Microsoft Билл Гейтс.
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