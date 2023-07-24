В Тель-Авиве протестующих против судебной реформы полиция разгоняла водометами

23:03 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильская полиция начала применять в понедельник вечером водометы для разгона толпы протестующих против судебной реформы, блокирующих движение по шоссе Аялон на востоке Тель-Авива, передает корр. ТАСС.

Группа манифестантов вышла на шоссе, размахивая израильскими флагами, из-за чего движение транспорта по нему было перекрыто. Недалеко от места событий проходит стихийный митинг против судебной реформы с участием десятков тысяч человек.