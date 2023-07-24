В Тель-Авиве протестующих против судебной реформы полиция разгоняла водометами
23:03 24.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группа манифестантов вышла на шоссе, размахивая израильскими флагами, из-за чего движение транспорта по нему было перекрыто. Недалеко от места событий проходит стихийный митинг против судебной реформы с участием десятков тысяч человек.
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