Мэр Собянин: Более 100 млн человек посещают столичные поликлиники ежегодно
14:47 26.07.2023
Московские поликлиники в год посещают более 100 млн человек, сообщил мэр столицы РФ Сергей Собянин. По его словам, часть столичных поликлиник, построенных давно, были включены в программу модернизации амбулаторного фонда, стартовавшую недавно. «Начинали с того, что определили 60 или 70 поликлиник, которые бы мы реконструировали полностью, по сути дела, построили заново, - отметил глава города у себя на сайте. - После того, когда мы шли по этому процессу, оказалось, что надо не 70 сделать, а 100. Мы решили 100 сделать. После того как начали делать 100, оказалось, что надо сделать 150, потом 200 клиник, по сути дела, которые заново построены по новым технологиям и новым стандартам. И вот уже на сегодняшний день мы 100 поликлиник построили за последние два с небольшим года».
Еще 140 построены достаточно давно и хотя не все они требуют капитальной реконструкции, но серьезный ремонт им нужен. Многие медики и пациенты обращались к городским властям с просьбой продолжить выполнение программы.
«Мы долго считали, советовались и все-таки решили запустить второй этап работы по модернизации поликлинического звена. И реконструировать к тем 200, которые мы заканчиваем в этом году, еще 140», – сообщил Собянин.
Как считает градоначальник, проведение ремонта позволит создать в Москве лучшее в мире амбулаторное звено. «Мы в этом году начнем уже проектирование и буквально в конце этого года приступим ко второй очереди борьбы за лучшие поликлиники Москвы», – сообщил мэр.
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