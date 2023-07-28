Сергей Собянин: В этом году проект создания парка "Яуза" будет практически завершен

15:25

Благоустройство участков парка «Яуза» вдоль улицы Сухонской и Олонецкого проезда практически завершилось. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, процесс модернизации этого пространства стартовал в 2017 году, работы вели на нескольких участках. «Просто гигантский объем, несколько районов вокруг, - отметил глава города. - И вот практически в этом году почти все закончим. Здесь несколько остается участков, но это в основном промзоны и какие-то крупные инвестиционные проекты. Этим года два еще заниматься».

По словам мэра, вдоль реки Яузы планируется создать пляжные зоны. «Мы хотим сделать несколько пляжных зон и бассейнов с подогревом вдоль Яузы. Сделаем штук пять. Так, что можно было бы никуда не ездить и загорать в Москве», – заявил глава города.

Благоустройство парка «Яуза» вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда планируют в сентябре. Вдоль Сухонской, между 1-м Медведковским и Новоосташковским мостами проложат веломаршрут, также велодорожку откроют и со стороны Олонецкого проезда, на другом берегу Яузы. Они будут частью единого бегового и веломаршрута по берегам Яузы, протеженность велодорожек на котором составит примерно 20 км.

Будут также обновлены экологические тропы с пешеходными мостами и смотровыми площадками. На улице Сухонской проведут ремонт открытой летней сцены и партера для культурных мероприятий.

Параллельно идет благоустройство еще двух участков парка «Яуза» – вдоль Сельскохозяйственной улицы у Ростокинского акведука.

После завершения работ на участках нынешнего года проект создания единого рекреационного пространства «Парк Яуза» будет выполнен на 90%.

В 2024 году планируется завершить благоустройства участков вдоль Сельскохозяйственной улицы и вблизи Ростокинского акведука, а также начать работы на участке вдоль поймы реки Яузы по Чукотскому проезду.