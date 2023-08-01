Экс-госсоветник Мьянмы Аун Сан Су Чжи помилована властями

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи помилована Государственным административным советом. Об этом сообщил телеканал MRTV, который показал в эфире распоряжение о помиловании.

Лидер партии «Национальная лига за демократию» ранее была переведена из тюрьмы в одно из правительственных зданий, где провела встречу с председателем парламента Мьянмы Т Кхун Мья.