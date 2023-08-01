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Все заболевшие сибирской язвой в Туве выздоровели

16:12 01.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пять пациентов, переболевших в Туве сибирской язвой, выздоровели. Об этом сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения республики.

«Выписан с амбулаторного лечения последний пациент, который лечился от сибирской язвы, после его клинического выздоровления», — сообщили в региональном Минздраве.

Всего с диагнозом «сибирская язва» были госпитализированы пять человек. Четверо из них 18 июля самовольно покинули республиканскую больницу, где находились на лечении. Позже врачи взяли пациентов на амбулаторное лечение. Больные были не заразны.

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