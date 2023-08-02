Собянин: В 11 московских больницах приемные отделения полностью реконструируют

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Систему экстренной медицинской помощи в Москве продолжат модернизировать. На втором этапе планируется трансформировать приемные отделения городских стационаров. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, ежегодно примерно миллион горожан экстренно госпитализируют в стационары в связи с обострениями хронических заболеваний, проблемами с сердцем, травмами и другими проблемами, требующими скорого вмешательства врачей. Улучшение системы оказания экстренной помощи - одна из главных задач программы совершенствования здравоохранения мегаполиса.

На первом этапе в Москве были построены шесть флагманских центров крупнейших городских стационаров, где пациентам оказывают необходимую помощь в первые сутки после госпитализации. Два таких центра - в НИИ имени Склифосовского и ГКБ имени Вересаева – уже действуют. «Результаты их работы свидетельствуют об эффективности нового стандарта. Больницы принимают в 1,5 раза больше пациентов, чем ранее. Среднее время от поступления пациента в стационар до осмотра профильным врачом составляет 13-25 минут. Большая часть пациентов проводит во флагманах не более двух часов, получая за это время весь спектр необходимой помощи», – заявил глава города. В скором времени в Москве начнут работать еще четыре флагманских центра.

А сейчас начинается второй этап модернизации экстренной помощи – трансформацию приемных отделений городских стационаров, работа которых будет организована по тем же принципам, что и в новых флагманах городских больниц.

Полная реконструкция приемных отделений будет проведена в 11 городских больницах. Это позволит создать там многофункциональные пространства, посты для оформления документов, комфортные зоны ожидания, а также специальные места для общения с врачами. Врачи скорой помощи смогут, еще находясь в пути, отправлять данные о пациенте и его заболевании в стационар, что позволит сформировать врачебную бригаду, необходимую для приема больного. «Как и во флагманских центрах, в обновленных приемных отделениях будет работать цифровая система «Триаж». Умные алгоритмы обеспечат максимально быструю маршрутизацию по «красному», «желтому» и «зеленому» потоку с учетом состояния пациентов», – отметил мэр.

Немедицинскими вопросами будут заниматься социальные координаторы, а психологи столичной социальной защиты помогут пациентам и их близким в трудных эмоциональных ситуациях.