Завершена реконструкция жилого дома на Трубной улице в Москве
17:26 09.08.2023
В Москве, в Мещанском районе, завершилась реконструкция аварийного жилого дома, расположенного по адресу улица Трубная 33. сообщила пресс-служба Москвы. «Объект был реконструирован в существующих габаритах», – сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Левкин, по словам которого, дом сохранил свое назначение и остался жилым.
Строителям удалось сохранить объемно-пространственные характеристики здания - длину, глубину, высоту и этажность, архитектурно-художественный облик его главного фасада. При этом был произведен демонтаж конструкций, находившихся в неудовлетворительном состоянии.
По словам Сергея Левкина, программа комплексного обустройства и развития центральной части Москвы выполняется по поручению мэра Сергея Собянина с 2011 года. В «дорожную карту» плана ликвидации отселенного ветхого и аварийного фонда Центрального административного округа Москвы включены 192 зданий, большинство из которых имеют историческую ценность и подлежат реконструкции и реставрации. Пока произведены работы на 124 объектах, на еще 68 зданиях работы продолжаются, их завершение ожидается до 2027 года.
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