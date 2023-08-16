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Мэр Собянин наградил победителей городского конкурса "Московские мастера"

16:50 16.08.2023

В столице РФ победители ежегодного городского конкурса «Московские мастера», а также представи­тели городских трудовых династий получили награды. Церемония состоялась в Белом зале мэрии, по словам главы города Сергея Собянина, конкурс проводился в 26 раз. «За все годы это самый масштабный и самый конкурентный конкурс, который преодолеть было чрезвычайно сложно, - заявил градоначальник. - Москва – город огромных возможностей, входит в пятерку экономически развитых городов мира, и, конечно, здесь есть возможности выбрать профессию, любую профессию и отрасль, начиная от кулинарии и заканчивая космонавтикой, получить любую специальность от слесаря до программиста».

Как отмечает мэр, в Москве нет проблем с работой и вакансиями, однако для того, чтобы стать мастером, не только получив специальность, но и достигая определенных высот, нужно много работать над собой, любить свою профессию, совершенствоваться и преодолевать конкуренцию с коллегами.

Конкурс «Московские мастера» проводится с 1998 года в сотрудничестве правительства Москвы, Московской федерацией профсоюзов и Московской конфедерацией промышленников и предприни­мателей (работо­дателей). За эти годы в состязаниях участвовали более 1,2 млн специалистов. В 2023 году конкурс проводился по 40 профессиям. В нем приняли участие примерно 20 тыс. человек, представляющих более 1400 компаний и организаций Москвы – от малых предприятий до крупных брендов. Впервые на конкурсе представлены такие профессии, как специалист по работе с молодежью и оператор дефектоскопной тележки.

Победителями и призерами конкурса в 2023 году признаны 123 мастера, из них 41 занял первое место, 82 – второе и третье места. Победителям и призерам конкурса вручают денежные гранты от правительства Москвы: за первое место – 300 тыс. руб.; за второе место – 200 тыс. руб.; за третье место – 150 тыс. руб.

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