На подлете к Белгороду уничтожено 12 воздушных целей - губернатор

15:15 Источник: Интерфакс

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о массовом уничтожении воздушных целей системами ПВО на подлете к Белгороду.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито 12 воздушных целей на подлёте к городу", - написал он в своем телеграмм-канале в воскресенье.