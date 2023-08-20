На подлете к Белгороду уничтожено 12 воздушных целей - губернатор
15:15 20.08.2023 Источник: Интерфакс
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о массовом уничтожении воздушных целей системами ПВО на подлете к Белгороду.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито 12 воздушных целей на подлёте к городу", - написал он в своем телеграмм-канале в воскресенье.
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