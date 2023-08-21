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Экспорт энергоносителей в КНР из других стран БРИКС в первом полугодии составил $58,7 млрд

11:32 21.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем импортируемых Китаем из других стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия и ЮАР) нефти, газа и угля в январе - июле вырос в годовом исчислении на 17,3%, составив 422,78 млрд юаней ($58,7 млрд). Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

Как уточняется на сайте ведомства, на участников объединения приходится более 36% энергоносителей, закупаемых Китаем за границей. Согласно опубликованной статистике, китайский импорт из государств БРИКС таких важных сырьевых ресурсов, как железная и медная руда, за указанный период вырос на 8% до 181,19 млрд юаней ($25,16 млрд).

Более того, поставки сельхозпродукции в Китай из стран - членов объединения увеличились на 14,9% до 270,24 млрд юаней ($37,54 млрд). В том числе, импорт сои возрос на 7,9%, а мяса, аквапродуктов и пищевого масла - на 13%, 22,4% и 185,4% соответственно.

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