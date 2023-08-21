Экспорт энергоносителей в КНР из других стран БРИКС в первом полугодии составил $58,7 млрд
11:32 21.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем импортируемых Китаем из других стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия и ЮАР) нефти, газа и угля в январе - июле вырос в годовом исчислении на 17,3%, составив 422,78 млрд юаней ($58,7 млрд). Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.
Как уточняется на сайте ведомства, на участников объединения приходится более 36% энергоносителей, закупаемых Китаем за границей. Согласно опубликованной статистике, китайский импорт из государств БРИКС таких важных сырьевых ресурсов, как железная и медная руда, за указанный период вырос на 8% до 181,19 млрд юаней ($25,16 млрд).
Более того, поставки сельхозпродукции в Китай из стран - членов объединения увеличились на 14,9% до 270,24 млрд юаней ($37,54 млрд). В том числе, импорт сои возрос на 7,9%, а мяса, аквапродуктов и пищевого масла - на 13%, 22,4% и 185,4% соответственно.
НОВОСТИ
- 12:32 21.08.2023
- Российские школы стали втрое реже нарушать требования по здоровому питанию школьников
- 12:20 21.08.2023
- МИД КНР назвал клеветой заявление США, Республики Корея и Японии по Южно-Китайскому морю
- 12:05 21.08.2023
- Проведение встречи Эрдогана и Путина в Турции маловероятно — источник
- 12:00 21.08.2023
- В Воронежской области человек заболел сибирской язвой после разделки туши животного
- 11:20 21.08.2023
- Два человека пострадали при падении обломков одного из сбитых БПЛА в Московской области
- 11:05 21.08.2023
- Цена газа в Европе на бирже поднялась до $480 за 1 тыс. куб. м
- 11:00 21.08.2023
- Два диггера погибли после ливня в Москве, идет поиск еще восьмерых
- 10:41 21.08.2023
- Мэр Собянин: Несколько социальных объектов появится на западе Москвы
- 10:32 21.08.2023
- Военный вариант решения кризиса в Нигере все еще допускается — комиссар ЭКОВАС
- 10:21 21.08.2023
- Собянин: Силами ПВО сбит беспилотник при попытке подлета к Москве
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать