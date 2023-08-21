Число отравившихся шаурмой во Владимире выросло до 107 человек — губернатор
15:00 21.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число отравившихся шаурмой в городе Владимире выросло до 107 человек, среди них 23 ребенка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Авдеев.
«С 16 августа во Владимире к врачам обратилось с отравлениями 107 человек, в том числе 23 ребенка. Около половины обратившихся госпитализированы. В ряде случаев диагностирован сальмонеллез. Тяжелых случаев нет, все пациенты идут на поправку. Областные Минздрав и управление Роспотребнадзора контролируют ситуацию», — написал губернатор. Ранее сообщалось о 76 случаях отравления.
В региональном Минздраве добавили, что в общей сложности с признаками острого пищевого отравления госпитализировали 67 человек, из них 17 детей. Их состояние характеризуется как средней степени тяжести.
Ранее сообщалось, что пострадавшие приобретали шаурму в пяти предприятиях общепита Владимира с 15 по 17 августа. На всех объектах выявлено неудовлетворительное санитарно-техническое состояние, их работа временно приостановлена, помещения и оборудование, предназначенные для приготовления шаурмы и хранения пищевого сырья, опечатаны. Причиной отравления, по предварительным результатам анализа биоматериалов от больных, стала сальмонелла.
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