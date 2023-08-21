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Расширение БРИКС стало бы моральной победой для России и Китая — AP

18:40 21.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расширение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) за счет таких стран, как Саудовская Аравия, стало бы моральной победой для России и Китая. Об этом говорится в публикации агентства Associated Press (AP).

«Возможное расширение БРИКС, которое поддержали крупнейшие развивающиеся экономики, служит моральной победой России и Китая, рассматривающих это объединение в качестве противовеса Группы семи», — пишет агентство.

По оценке профессора Йоханнесбургского университета Алексиса Хабияремие, вступление в БРИКС таких крупных игроков, как Саудовская Аравия, укрепит экономическую составляющую объединения.

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