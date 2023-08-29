В Турции не ждут судов с сельхозпродукцией с Украины, направляющихся к турецким проливам
12:00 29.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Минтранса Турции Абдюлькадир Уралоглу сообщил, что в ближайшей перспективе Анкара не ждет прохода через Босфор новых грузовых судов с Украины.
«Сейчас у нас нет новых идущих или ожидающих прохода [через Босфор] судов [с сельхозпродукцией] с Украины. Режим прохода судов через проливы мы регулируем в рамках требований и ответственности Конвенции Монтрё», — цитирует министра газета Hurriyet.
Уралоглу также отметил в связи с проходом через Босфор контейнеровоза Joseph Schulte, пришедшего из Одессы, что «если судно достигло пролива, то его пропускают». Сам Joseph Schulte, по его словам, «прибыл, не выходя в международные воды».
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