Новые средства ПВО для защиты Москвы были установлены за считанные недели - Собянин
22:04 31.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва совместно с Министерством обороны РФ многое делают для защиты российской столицы от беспилотников и терактов, в частности строят новые средства ПВО за считанные недели, сообщил мэр города Сергей Собянин.
«В прошлом году мы построили самую большую, самую мощную линию обороны для наших военных, которые воюют, работают в зоне СВО. В этом году мы многое сделали для обороны Москвы от беспилотников, от попыток терактов, которые предпринимают украинские власти практически ежедневно», — сказал он в своем выступлении в день работников комплекса городского хозяйства Москвы.
"На протяжении последних нескольких недель мы, действительно, в течение суток по запросу министерства обороны создаем новые объекты ПВО", - отметил мэр столицы.
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