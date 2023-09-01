Водителям запретили ездить на машинах с летними шинами зимой и на шипованных — летом

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запрет на использование зимних шипованных шин летом, а летних — зимой начал действовать в России. Соответствующее постановление правительства вступило в силу.

«Постановление о внесении изменений в основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения <…> вступает в силу с 1 сентября 2023 года», — сказано в документе. Согласно постановлению, в перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств — установка шин с шипами противоскольжения летом (июнь, июль, август) и неустановка зимних шин в декабре, январе и феврале.

Постановлением запрещается устанавливать шины, размерность, категория скорости и несущая способность которых не предусмотрены изготовителем транспортных средств в эксплуатационной документации. Нельзя ездить с использованием шин, имеющих местные повреждения — пробои или порезы, обнажающие корд, а также в случае отсутствия хотя бы одного болта или гайки крепления дисков и ободьев колес и при наличии трещин.