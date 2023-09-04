В Бундестаге заявили, что Шольц блокирует поставки Киеву крылатых ракет Taurus
13:20 04.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Свободная демократическая партия) подвергла резкой критике канцлера ФРГ Олафа Шольца за нежелание поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus.
«Ради Бога, чего ждет канцлер? Он один блокирует это решение в [правящей] коалиции», — написала она на своей странице в социальной сети X («икс», ранее Twitter). «Это безответственно», — считает депутат.
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