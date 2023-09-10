В Мосгоризбиркоме отметили высокую явку избирателей на выборах мэра

09:51

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) отмечает высокую активность горожан, в ходе голосования на выборах мэра столицы. По словам председателя Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, количество проголосовавших в Москве уже превышает 2 млн 600 тыс. человек. "Считаем, что явка неплохая. Надеемся, что она станет еще больше", – отметила руководитель МГИК.

Ночью в электронном формате проголосовали примерно 80-90 тыс. человек.

Напомним, сегодня последний день выборов мэра Москвы. В бюллетенях пять политиков: мэр города Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»). Голосовать можно как в электронном виде, так и на участках, используя бумажные бюллетени.