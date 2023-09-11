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НОВОСТИ

Собянин поблагодарил штаб поддержки за работу на выборах мэра Москвы

23:11 10.09.2023

Сергей Собянин посетил штаб поддержки и поблагодарил его сотрудников за работу на выборах. «Поздравляю с окончанием выборов. Спасибо москвичам за активность, которую они проявили, - заявил политик. - За последние несколько выборов это самая большая активность. Спасибо им за эту гражданскую позицию. И, конечно, спасибо тем, кто собрался сегодня здесь: членам штаба, активистам, доверенным лицам. Со многими из вас мы прошли огромный путь испытаний, побед. Некоторые пришли в нашу команду недавно, но я надеюсь они не пожалели об этом. И если москвичи нам доверят, впереди нас ждет большая, трудная, но интересная работа».

По словам Собянина, Москва и Россия проходят сейчас серьезные испытания. «И победители, и проигравшие – все, кто участвовал в выборах, – должен собраться как единая команда. Когда мы едины, мы непобедимы», – заявил он.

При этом Собянин пообещал, что собранные штабом поддержки пожелания и предложения москвичей, будут изучены и выполнены.

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