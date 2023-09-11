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НОВОСТИ

МГИК: На выборах мера Москвы проголосовало около 3,3 млн избирателей

23:16 10.09.2023

По данным Московской городской избирательной комиссии (МГИК) на выборах 8-10 сентября по предварительным данным проголосовали почти 3,3 млн человек.  По словам председателя Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, предварительное количество проголосовавших - 3 млн 285 тыс. 128 человек. «Корректировка цифр еще последует, - сообщила глава МГИК. - А то, что касается результатов подсчета бумажных бюллетеней, эта работа, которая потребует усилий… поэтому корректировка еще может быть».

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