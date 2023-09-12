Чубайс, возможно, «удрал и прячется» из-за опасений уголовных дел по «Роснано» — Путин
11:32 12.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин выразил недоумение, зачем Анатолий Чубайс «удрал и прячется». Он предположил, что такие действия могут быть вызваны опасениями возникновения уголовных дел из-за финансовой дыры в компании «Роснано», которую Чубайс ранее возглавлял.
«То, что Анатолий Борисович там зачем-то прячется. Мне показали крупные фотографии из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Маша Израилевич. Зачем он это делает? Я не понимаю, что он удрал? Там, понимаете, может быть связано еще с тем, что идут сложные процессы в этой структуре нанотехнологий, которую он возглавлял долгие годы, и там большая дыра, огромная финансовая дыра, большие цифры», — сказал Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«Но там, слава богу, нет каких-то уголовных дел, преследования. Может быть, с этим связано, что он опасается, что в конечном итоге это все приведет к возникновению каких-то уголовных дел. Поэтому в Израиле даже перешел на нелегальное положение. На фига ему это нужно, я честно говоря, не понимаю», — продолжил глава государства.
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