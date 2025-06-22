Глава МИД Ирана об ударах США: произошедшие события возмутительны и будут иметь необратимые последствия
09:15 22.06.2025 Источник: Интерфакс
Иран рассматривает все варианты ответа на удары США по его ядерным объектам, не оставит их без последствий, заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи.
"Иран оставляет за собой право на использование всех возможностей для защиты своего суверенитета, интересов и народа в соответствии с положениями устава ООН, которые допускают законный ответ в целях самообороны", - заявил Аракчи в соцсети Х.
Он подчеркнул, что произошедшие события "возмутительны и будут иметь необратимые последствия".
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