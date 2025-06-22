После атаки США на ядерные объекты признаков радиационного загрязнения нет – Центр ядерной безопасности Ирана

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Признаки радиоактивного загрязнения на иранских ядерных объектах в Исфахане, Натанзе и Фордо, которые подверглись американским ударам, отсутствуют. Об этом говорится в заявлении Национального центра ядерной безопасности Ирана.

«С учетом принятых мер, предварительного планирования и данных, зафиксированных системами обнаружения радиоактивных веществ, признаков загрязнения не выявлено», — указывается в заявлении, распространенном иранским государственным агентством IRNA.



Организация по атомной энергии Ирана не зафиксировала утечки радиоактивных веществ после ударов США по ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Мы незамедлительно провели необходимые проверки на предмет возможной утечки радиоактивных веществ в районе атакованных объектов. Угрозы для населения нет», — сообщил регулятор, заявление которого приводит иранское государственное агентство IRNA.