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НОВОСТИ

Умер экс-министр обороны РФ Сергей Иванов

15:32 26.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший министр обороны РФ, экс-спецпредставитель главы государства и почетный президент баскетбольной Единой лиги ВТБ Сергей Иванов скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Единой лиги ВТБ.

«Сергей Борисович стоял у истоков создания Единой лиги ВТБ и внес ключевой вклад в становление и развитие турнира, — говорится в сообщении. — Благодаря его инициативе, поддержке и вниманию к баскетболу лига стала одним из ключевых проектов российского спорта, объединившим ведущие клубы и давшим новый импульс развитию игры».

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