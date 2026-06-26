Умер экс-министр обороны РФ Сергей Иванов

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший министр обороны РФ, экс-спецпредставитель главы государства и почетный президент баскетбольной Единой лиги ВТБ Сергей Иванов скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Единой лиги ВТБ.

«Сергей Борисович стоял у истоков создания Единой лиги ВТБ и внес ключевой вклад в становление и развитие турнира, — говорится в сообщении. — Благодаря его инициативе, поддержке и вниманию к баскетболу лига стала одним из ключевых проектов российского спорта, объединившим ведущие клубы и давшим новый импульс развитию игры».