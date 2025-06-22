Генсек ООН после ударов США по Ирану заявил, что "этот конфликт может быстро выйти из-под контроля..."
09:25 22.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Риск того, что иранский конфликт может быстро выйти из-под контроля, растет. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в распространенном в субботу письменном заявлении в связи с ударами США по Ирану.
«Растет риск того, что этот конфликт может быстро выйти из-под контроля, с катастрофическими последствиями для гражданского населения, региона и всего мира. Я призываю государства — члены [ООН] к деэскалации и соблюдению своих обязательств в рамках Устава ООН и других норм международного права», — отметил он.
«Я глубоко встревожен тем, что Соединенные Штаты сегодня применили силу против Ирана. Это опасная эскалация в регионе, который уже на грани, и это прямая угроза международному миру и безопасности», — отмечается в заявлении Гутерриша.
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