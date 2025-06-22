Региональные власти в Иране подтвердили атаку авиации США на ядерные объекты
09:05 22.06.2025 Источник: Интерфакс
Еще до нанесения США ударов по ядерным объектам Ирана они были эвакуированы, сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB. В сообщении говорится, что "три иранских ядерных объекта были эвакуированы некоторое время назад".
В то же время, региональные власти подтвердили нанесение американскими ВВС ударов по районам расположения объектов. "Несколько часов назад (...) часть территории ядерного полигона Фордо была атакована вражескими военно-воздушными силами", - сообщили местные власти.
Агентство Mehr информирует о работе средств ПВО в Исфахане и Кашане, взрывах, которые были слышны в Натанзе и Исфахане.
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