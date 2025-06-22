Региональные власти в Иране подтвердили атаку авиации США на ядерные объекты

09:05 Источник: Интерфакс

Еще до нанесения США ударов по ядерным объектам Ирана они были эвакуированы, сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB. В сообщении говорится, что "три иранских ядерных объекта были эвакуированы некоторое время назад".

В то же время, региональные власти подтвердили нанесение американскими ВВС ударов по районам расположения объектов. "Несколько часов назад (...) часть территории ядерного полигона Фордо была атакована вражескими военно-воздушными силами", - сообщили местные власти.

Агентство Mehr информирует о работе средств ПВО в Исфахане и Кашане, взрывах, которые были слышны в Натанзе и Исфахане.