Облачная и прохладная погода сохранится в Москве в воскресенье, 22 июня - синоптики
09:30 22.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Облачность и температура до 18 градусов тепла прогнозируются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем в Москве воздух прогреется до плюс 16 — плюс 18 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 9 градусов.
Ветер будет переменно-направленный, 2-7 м/с с порывами до 7 м/с.
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