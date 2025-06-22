0
0
9
НОВОСТИ

Облачная и прохладная погода сохранится в Москве в воскресенье, 22 июня - синоптики

09:30 22.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачность и температура до 18 градусов тепла прогнозируются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве воздух прогреется до плюс 16 — плюс 18 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 9 градусов.

Ветер будет переменно-направленный, 2-7 м/с с порывами до 7 м/с.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:25 22.06.2025
Генсек ООН после ударов США по Ирану заявил, что "этот конфликт может быстро выйти из-под контроля..."
0
21
09:20 22.06.2025
Для ударов по Ирану США использовали бомбардировщики невидимки B-2A Spirit - СМИ
0
36
09:15 22.06.2025
Глава МИД Ирана об ударах США: произошедшие события возмутительны и будут иметь необратимые последствия
0
55
09:10 22.06.2025
Трамп: Так продолжаться не может. Иран ждет либо мир, либо трагедия
0
63
09:05 22.06.2025
Региональные власти в Иране подтвердили атаку авиации США на ядерные объекты
0
80
09:00 22.06.2025
Ядерные объекты в Иране подверглись ударам ВВС США - Трамп
0
105
21:00 21.06.2025
Европейские политики врут, что готовы воевать с Россией — Додик
0
815
20:30 21.06.2025
Тихановский освобожден исключительно из гуманных соображений — пресс-секретарь Лукашенко
0
843
20:00 21.06.2025
Медведев уверен, что Иран во что бы то ни стало продолжит ядерную программу
0
791
19:30 21.06.2025
Хуситы атакуют американские суда, если США вступят в ирано-израильский конфликт
0
852

Возврат к списку