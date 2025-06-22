Облачная и прохладная погода сохранится в Москве в воскресенье, 22 июня - синоптики

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачность и температура до 18 градусов тепла прогнозируются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве воздух прогреется до плюс 16 — плюс 18 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 9 градусов.

Ветер будет переменно-направленный, 2-7 м/с с порывами до 7 м/с.