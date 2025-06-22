0
0
0
НОВОСТИ

Америка готовится к вероятному ответному удару Ирана - СМИ

10:30 22.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Дональда Трампа готовится к возможному ответному удару Ирана по американским объектам, предположительно, в течение 48 часов. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, пока неясно, какие именно объекты США могут подвергнуться атаке.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:40 22.06.2025
После атаки США на ядерные объекты признаков радиационного загрязнения нет – Центр ядерной безопасности Ирана
0
174
09:30 22.06.2025
Облачная и прохладная погода сохранится в Москве в воскресенье, 22 июня - синоптики
0
184
09:25 22.06.2025
Генсек ООН после ударов США по Ирану заявил, что "этот конфликт может быстро выйти из-под контроля..."
0
196
09:20 22.06.2025
Для ударов по Ирану США использовали бомбардировщики невидимки B-2A Spirit - СМИ
0
220
09:15 22.06.2025
Глава МИД Ирана об ударах США: произошедшие события возмутительны и будут иметь необратимые последствия
0
224
09:10 22.06.2025
Трамп: Так продолжаться не может. Иран ждет либо мир, либо трагедия
0
238
09:05 22.06.2025
Региональные власти в Иране подтвердили атаку авиации США на ядерные объекты
0
235
09:00 22.06.2025
Ядерные объекты в Иране подверглись ударам ВВС США - Трамп
0
267
21:00 21.06.2025
Европейские политики врут, что готовы воевать с Россией — Додик
0
870
20:30 21.06.2025
Тихановский освобожден исключительно из гуманных соображений — пресс-секретарь Лукашенко
0
891

Возврат к списку