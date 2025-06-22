Америка готовится к вероятному ответному удару Ирана - СМИ

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Дональда Трампа готовится к возможному ответному удару Ирана по американским объектам, предположительно, в течение 48 часов. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, пока неясно, какие именно объекты США могут подвергнуться атаке.