Америка готовится к вероятному ответному удару Ирана - СМИ
10:30 22.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация президента США Дональда Трампа готовится к возможному ответному удару Ирана по американским объектам, предположительно, в течение 48 часов. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на американских чиновников.
По их словам, пока неясно, какие именно объекты США могут подвергнуться атаке.
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