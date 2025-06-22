Трамп: Так продолжаться не может. Иран ждет либо мир, либо трагедия

09:10 Источник: Интерфакс

Ирану следует мирно решить разногласия с США, чтобы избежать дальнейших ударов по своей территории, заявил в ночь на воскресенье американский президент Дональд Трамп.

"Иран, хулиган Ближнего Востока, теперь должен заключить мир. Если они этого не сделают, будущие атаки будут намного масштабнее и осуществить их будет намного проще", - сказал Трамп в субботнем обращении к нации после нанесения американскими бомбардировщиками ударов по трем ключевым ядерным объектам Ирана.

"Так продолжаться не может (...). Иран ждет либо мир, либо трагедия, значительно превосходящая то, что мы видели в последние восемь дней", - добавил президент.

По его словам, в Иране "есть еще много возможных целей (...). Если не удастся быстро найти мирное решение, то мы будет бить по этим целям: профессионально и точно".



"Любой ответный удар Ирана по Соединенным Штатам Америки будет встречен с гораздо большей силой, чем то, что произошло сегодня вечером", - написал Трамп в соцсети Truth Social.