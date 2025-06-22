Ядерные объекты в Иране подверглись ударам ВВС США - Трамп
09:00 22.06.2025 Источник: Интерфакс
США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране, сообщил американский президент Дональд Трамп.
"Мы провели очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране - Фордо, Натанз, Исфахан. Все наши самолеты покинули иранское воздушное пространство", - написал он в соцсети Truth Social. Говоря об объекте в Фордо, Трамп заявил, что на него сбросили "полный боезапас бомб".
Соединенные Штаты заблаговременно предупредили Израиль об ударах по ядерным объектам Ирана, нанесенных в ночь на воскресенье, сообщает портал Axios.
"Израильский чиновник заявил, что администрация Трампа заблаговременно уведомила Израиль об ударах США по Ирану", - говорится в сообщении.
Портал, ссылаясь на другой источник информирует, что для нанесения ударов были использованы бомбардировщики-невидимки B-2.
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