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НОВОСТИ

Ереван фактически признал суверенитет Баку над Карабахом — Путин

12:20 12.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство Армении фактически признало, что Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану, заявил президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Дело не только в результатах последнего конфликта, дело еще в том, что армянское руководство по существу признало суверенитет Азербайджана над Карабахом», — указал он.

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