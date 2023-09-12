Ереван фактически признал суверенитет Баку над Карабахом — Путин

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство Армении фактически признало, что Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану, заявил президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Дело не только в результатах последнего конфликта, дело еще в том, что армянское руководство по существу признало суверенитет Азербайджана над Карабахом», — указал он.