Лидеры ряда стран Африки меняют состав силовых структур, чтобы избежать переворотов — WSJ
13:05 12.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидеры нескольких стран Африки после череды переворотов в государствах континента решили поменять высший состав силовых структур, чтобы не допустить подобных событий. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных дипломатов и источники в службах безопасности.
Как пишет издание, через несколько часов после военного переворота в Габоне 90-летний президент Камеруна Поль Бийя назначил нескольких советников по вопросам безопасности на высокие посты в министерство обороны. В свою очередь, президент Руанды Поль Кагаме отправил в отставку более 10 генералов и свыше 600 высокопоставленных офицеров. Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало назначил двух новых руководителей службы безопасности, а 78-летний лидер Уганды Йовери Мусевени отправил в отставку начальника полиции генерала Кале Кайихуру, проходившего обучение в США, и еще 11 генералов. В Сьерра-Леоне в прошлом месяце были задержаны более 10 высокопоставленных военных и несколько полицейских, которых обвинили в попытке свержения лидера страны Джулиуса Маада Био.
Согласно модели политэкономических рисков Oxford Economics Africa, под угрозой оказались лидеры Экваториальной Гвинеи, Мавритании, Гамбии, Сьерра-Леоне и Центрально-Африканской Республики. «Угроза дальнейшего распространения переворотов маячит на заднем плане. В нашей модели мы рассматриваем перевороты и риски управления как повышенные в течение следующих 18 месяцев», — сообщил изданию аналитик Питер Скрибанте.
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