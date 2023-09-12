Мосгоризбирком признал выборы в столице официально состоявшимися
15:16 12.09.2023
Выборы мэра Москвы, проходившие 8-10 сентября состоялись – решение об этом было принято на заседании Московской городской избирательной комиссии (МГИК). «В соответствии с ч. 13 ст. 76 Избирательного кодекса города Москвы предлагаю признать избранным на должность мэра Москвы – Собянина Сергея Семеновича», – заявила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. По данным МГИК, всего в выборах участвовали 3 325 120 избирателей.
Как считает председатель МГИК, выборы градоначальника проходили в обстановке высокой политической культуры, а кандидаты проявили высочайший уровень взаимного уважения. При этом жалоб, позволяющих поставить под сомнение результаты голосования, в Московскую городскую избирательную комиссию не поступило. «С полным основанием можем констатировать, что благодаря всем участникам и организаторам этих выборов, задачи, о которых мы говорили в этих стенах перед началом выборов, триада выборов мэра – легитимность, открытость и надежность – полностью реализованы», – полагает глава МГИК.
В результате выборов Сергей Собянин набрал 2 499 114 голосов, что составляет 76,39% голосов. На втором месте депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов, у которого 8,11% голосов. Третий - вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов с 5,61% голосов. У вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова («Новые люди») 5,34% голосов, а у первого замруководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Дмитрия Гусева - 3,93% голосов.
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