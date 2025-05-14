В СберСити прошла церемония посадки первого дерева в японском саду

11:18

Фото пресс-службы Сбера



В самом центре СберСити в Рублево-Архангельском в Москве высадили сибирскую пихту возрастом 25 лет и высотой более 11 метров. Это момент зарождения будущего японского сада и центрального ландшафтного парка на территории нового смарт-района Москвы. В церемонии совместной посадки приняли участие президент, председатель правления Сбербанка, генеральный директор АО СЗ «Рублево-Архангельское» (проект СберСити)и ландшафтный архитектор

Церемония посадки прошла на территории строящегося центрального парка СберСити площадью 6,6 га. Сибирская пихта выбрана не случайно: ее выносливость прекрасно подходит для умеренно-континентального климата, а вечнозеленые ветви напоминают о цикличности жизни. Главным в концепции парка станет комплекс ландшафтных элементов, распределенных по традиционным принципам японского садово-паркового искусства. На территории парка помимо деревьев и растений будут устроены искусственный ручей, парящая прогулочная тропа длиной 400 м и высотой 4 м, зоны коворкинга и отдыха в форме амфитеатра, примыкающие к озеру, а также пирс для прогулочных лодок.

«Сегодня мы открываем сердце СберСити, его главную энергетическую, философскую и природно-ландшафтную составляющую – японский сад, – сказал Герман Греф. – История строительства японских садов насчитывает более 1200 лет, и в каждый элемент японского сада закладывается большой смысл. Это многовековая философия, воплощенная в гармонии, простоте и единении с природой – принципах, которые нам очень близки. Один из древних символов японских садов – карп, который, сделав тысячи попыток, взобрался вверх по водопаду и превратился в дракона. Для нас это символ упорства. Точно так же мы сейчас превращаем СберСити в современный город, где будут жить и работать десятки тысяч людей. Пусть этот сад помогаем всем нам жить в гармонии и напоминает: несмотря на трудности, важно идти к своим целям. Долгосрочность характерна не только для японской, но и для русской культуры. Уверен, что СберСити и этот сад мы закладываем минимум на сто лет. Все, что мы создаем, должно служить людям долго».

«Особое искусство – создавать живое творение, которое не заканчивается с последним штрихом художника, скульптора или архитектора зданий, а продолжает жить и развиваться по законам природы, но по замыслу своего творца, – отметил Андрей Лихачев. – Поэтому важно уметь заглянуть в будущее и увидеть, каким парк станет через десятки лет. Это особенно символично для нашего проекта города будущего – СберСити. Японский сад станет новой точкой притяжения и вдохновения для десятков и сотен тысяч людей».

«Согласно концепции фэн-шуй мы стараемся завести энергию вод Москвы-реки в зону Японского сада, – пояснил Широ Накане. – Каскады, создаваемые в саду, и водопад символизирует жизненную энергию, а «спираль жизни» (винтовой панорамный пандус, соединяющий подземные этажи паркинга с поверхностью сада. – «НГ») – ее взрывную силу, которая будет способствовать защите и процветанию СберСити».

Центральный парк с японским садом будет объединен с набережной озера, что составит несколько километров прогулочных маршрутов. Площадь озера – порядка 30 га.

СберСити в Рублево-Архангельском – активно развивающийся район Москвы площадью 461 га, в котором будут жить 65 тыс. человек, а работать – 70 тыс. Парки и скверы занимают 30% территории, и все решения в благоустройстве зеленых зон ориентированы на то, чтобы со временем новый район превратился в большой парк, в который органично вписаны жилые и офисные кварталы.