Собянин сообщил о предотвращении атаки летевшего к Москве беспилотника
08:17 17.09.2023
Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотного летательного аппарата на Москву. По словам мэра столицы Сергея Собянина, дрон упал в городском округе Истра. «На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, - сообщил глава города в Telegram примерно в 2.00. - Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия».
Чуть позже Собянин сообщил о том, что еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), пытавшийся атаковать Москву, сбит силами ПВО в Раменском районе Подмосковья. При этом по предварительной информации разрушений и пострадавших после падения обломков также не было.
Как уже сообщала «Независимая газета», попытки атаковать Москву дронами уже стали регулярными.
Например, 5 сентября силы ПВО ночью уничтожили сразу несколько беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы в Калужской области и в Истринском районе, а также в Тверской области в районе Завидово. 31 августа дрон был ликвидирован в городском округе Воскресенск. 28 августа БПЛА был уничтожен на подлете к столице в районе Люберец. 30 августа ночью была зафиксирована попытка массовой атаки на объекты в Центральном федеральном округе и один из дронов, направлявшихся к Москве, уничтожили силы ПВО в Рузском районе. 23 августа в Московской области ночью сбили один дрон, еще один попал в строящееся здание на территории «Москва-Сити». 22 августа силы противовоздушной обороны сбили два БПЛА в Подмосковье - один в районе Красногорска, другой в районе Часцов.
21 августа направляющийся в сторону мегаполиса БПЛА был ликвидирован на южном направлении. 20 августа, по словам Сергея Собянина, системой ПВО также была остановлена попытка пролета беспилотного летательного аппарата с юга. Чуть ранее, 18 августа, обломки дрона упали в районе Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» на Красной Пресне. 10 августа утром, средства ПВО ликвидировали два ударных беспилотных летательных аппарата, которые летели в сторону города. Один беспилотник был сбит в Калужской области, другой в районе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). 9 августа два беспилотных летательных аппарата были сбиты на подлете к столице. Один был уничтожен в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе. 30 июля и 1 августа в результате попадания БПЛА были повреждены фасады в башне «Москва-Сити». А 24 июля беспилотники упали на нежилые здания на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева.
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