Силы РФ уничтожили два танка во время атаки ВСУ в районе Работина на Запорожье — Рогов
14:12 18.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские силы пресекли попытку украинской армии атаковать в районе населенного пункта Работино на запорожском направлении. Как сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, два украинских танка подорвались на минах.
«Сегодня рано утром в районе Работина, восточнее населенного пункта была пресечена попытка прорыва двух танков при поддержке пехоты, танки взорвались на минах, несколько десятков боевиков ВСУ погибли или рассеяны», — сказал он.
По его словам, российские подразделения продолжают минирование опасных направлений на этом участке линии боевого соприкосновения. «Два танка взорвались на обновленном минном поле, наши ребята продолжают минирование, не сидят на месте, что было неприятной неожиданностью для противника. Оставшаяся пехота отошла в лесопосадки и там несколько часов накрывалась огнем», — добавил Рогов.
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