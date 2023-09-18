0
0
0
НОВОСТИ

Силы РФ уничтожили два танка во время атаки ВСУ в районе Работина на Запорожье — Рогов

14:12 18.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы пресекли попытку украинской армии атаковать в районе населенного пункта Работино на запорожском направлении. Как сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, два украинских танка подорвались на минах.

«Сегодня рано утром в районе Работина, восточнее населенного пункта была пресечена попытка прорыва двух танков при поддержке пехоты, танки взорвались на минах, несколько десятков боевиков ВСУ погибли или рассеяны», — сказал он.

По его словам, российские подразделения продолжают минирование опасных направлений на этом участке линии боевого соприкосновения. «Два танка взорвались на обновленном минном поле, наши ребята продолжают минирование, не сидят на месте, что было неприятной неожиданностью для противника. Оставшаяся пехота отошла в лесопосадки и там несколько часов накрывалась огнем», — добавил Рогов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 18.09.2023
Белоруссия закупит у России до 500 тысяч тонн зерна
0
78
13:46 18.09.2023
Путин: Москва ощутимо опережает многие мировые столицы
0
104
13:32 18.09.2023
Почти половина россиян видят основания для повышения своего уровня жизни в ближайшие пять лет - опрос
0
132
13:20 18.09.2023
ФАС обязала операторов отменить плату за раздачу интернет-трафика
0
146
13:05 18.09.2023
РФ может рассмотреть вопрос о выходе из-под юрисдикции Международного суда ООН — Косачев
0
173
13:00 18.09.2023
Украинская армия утратила наступательный потенциал и переходит к обороне, считает Азаров
0
169
12:32 18.09.2023
В Грузии планируют устроить госпереворот - спецслужба
0
238
12:20 18.09.2023
Более 3,5 тыс. граждан РФ, не планирующих сдавать языковой экзамен, обяжут покинуть Латвию
0
220
12:05 18.09.2023
Украина ищет денежные средства для продолжения боевых действий — WSJ
0
253
12:00 18.09.2023
Сухопутные войска НОАК представили свой первый боевой беспилотник — СМИ
0
227

Возврат к списку