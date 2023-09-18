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ВС РФ ударили по местам хранения ракет Storm Shadow и снарядов с обедненным ураном ВСУ

15:00 18.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли ночью групповой удар по местам хранения крылатых ракет Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном Вооруженных сил Украины (ВСУ), объекты поражены. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по местам хранения киевским режимом крылатых ракет Storm Shadow, боеприпасов с обедненным ураном, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ. Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — сказали в военном ведомстве.

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